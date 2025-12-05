Stadtrat Freiberg diskutiert: Wie weiter mit dem Bahnhofsgebäude?

Freiberg
Steigende Kosten und ausbleibende Mieter - was tun mit dem nur teilweise sanierten Bahnhofsgebäude? Darüber musste der Stadtrat befinden.
Der Stadtrat Freiberg hatte in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag über ein emotional diskutiertes Thema zu beschließen. 2019 hatte die Stadt das marode Bahnhofsgebäude von einem privaten Eigentümer erworben und damit begonnen, es zu sanieren. Zu Beginn des Jahres 2025 sah es so aus, dass man womöglich 2026 fertig sein könne und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.