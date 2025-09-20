Stahlzeit 2026 im Freiberger Tivoli? Rammstein-Tribute verhandelt – Termin offen

Freiberg
Seit Jahren lockt die Rammstein-Coverband Stahlzeit das Publikum ins Freiberger Konzert- und Ballhaus Tivoli. Für die Saison 2025/26 wurde bislang kein Termin angekündigt.
Mit einem legendären Konzert hat die Band Rammstein 1996 das Freiberger Tivoli zum Kochen gebracht – 2012 heizte die Rammstein-Coverband Stahlzeit im Konzert- und Ballhaus ein. Ebenfalls ein großer Erfolg. Seitdem gehört Stahlzeit zu den jährlichen Stammgästen in der Bergstadt. Doch wie sieht es 2026 aus? Beim jüngsten Pressegespräch zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.