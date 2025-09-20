Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stimmung beim „Stahlzeit“-Konzert im Januar im Tivoli. Gibt es 2026 wieder einen Auftritt?
Stimmung beim „Stahlzeit“-Konzert im Januar im Tivoli. Gibt es 2026 wieder einen Auftritt? Bild: M. Schlenkrich
Freiberg
Stahlzeit 2026 im Freiberger Tivoli? Rammstein-Tribute verhandelt – Termin offen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Seit Jahren lockt die Rammstein-Coverband Stahlzeit das Publikum ins Freiberger Konzert- und Ballhaus Tivoli. Für die Saison 2025/26 wurde bislang kein Termin angekündigt.

Mit einem legendären Konzert hat die Band Rammstein 1996 das Freiberger Tivoli zum Kochen gebracht – 2012 heizte die Rammstein-Coverband Stahlzeit im Konzert- und Ballhaus ein. Ebenfalls ein großer Erfolg. Seitdem gehört Stahlzeit zu den jährlichen Stammgästen in der Bergstadt. Doch wie sieht es 2026 aus? Beim jüngsten Pressegespräch zur...
18.09.2025
4 min.
„Ich wollte mal etwas Neues machen“: Dieter „Maschine“ Birr eröffnet Tour im Freiberger Tivoli
Dieter „Maschine“ Birr (r.), hier mit Kai Suttner vom Freiberger Tivoli, bei der Pressekonferenz in Freiberg.
Im Tivoli Freiberg startet Dieter „Maschine“ Birr am 26. und 27. September seine Tour mit Streichquintett. Keimzeit folgt am 20. Dezember mit „30 Jahre Primeln und Elefanten“. Und das ist nicht alles.
Heike Hubricht
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
19.09.2025
1 min.
Veronika Fischer: Abschiedskonzert im Tivoli Freiberg abgesagt
Veronika Fischer tritt am Samstag, 20. September, nicht in Freiberg auf.
Aus gesundheitlichen Gründen streicht die Sängerin ihre verbleibenden Abschiedstermine. Das Tivoli wünscht alles Gute nach 55 Jahren Bühnenkarriere.
Heike Hubricht
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
