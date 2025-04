Start-up aus Freiberg gewinnt den Deutschen Innovationspreis

Die Additive Drives GmbH hat den renommierten Deutschen Innovationspreis 2025 in der Kategorie Start-up erhalten. Damit setzt die Ausgründung aus der TU Bergakademie Freiberg ihren Erfolgskurs fort.

Das Unternehmen Additive Drives GmbH hat den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Start-up gewonnen. Die Firma gründete sich 2020 aus der TU Bergakademie aus und arbeitet bereits für Kunden in aller Welt. Additive Drives ist dabei, die Entwicklung und Herstellung von Elektromotoren zu revolutionieren. Die Firma stellt Motorteile per...