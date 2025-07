Stau auf der Autobahn 4 bei Reinsberg: Taugliche Alternativen sind gefragt

Bei Stau auf der Autobahn 4 leiden nicht nur die Anwohner der Ausweichstrecken beispielsweise durch Reinsberg und Dittmannsdorf. Die Situation belastet auch die Kraftfahrer selbst.

Die Brücken in Reinsberg und Dittmannsdorf sind überwiegend historisch - und entsprechend schmal. An der engsten Stelle hat Volker Hönig von der Bürgerinitiative beider Orte eine Fahrbahnbreite von 3,50 Metern gemessen. Und trotzdem rollt hier zu Stoßzeiten Lastwagen an Lastwagen: Wenn es auf der parallel verlaufenden Autobahn 4 Stau gibt,...