Stefan Krinke ist aus dem OB-Wahlkampf in Freiberg ausgestiegen, will aber politisch aktiv bleiben. Was hat der 40-Jährige vor?

Nach dem 5. Platz im ersten Wahlgang für den Chefposten im Freiberger Rathaus hat Stefan Krinke das Handtuch geworfen. Das soll aber kein endgültiger Abschied sein.

Auch nach seinem Ausstieg aus dem Rennen um den Chefsessel im Freiberger Rathaus will Stefan Krinke politisch aktiv bleiben. „Ich bleibe der Politik auf jeden Fall treu", sagt der 40-Jährige, der zur Wahl des Oberbürgermeisters der Silberstadt als unabhängiger Einzelbewerber angetreten war. Er hatte im ersten Wahlgang am 28. September...