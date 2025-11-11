Stefanie Hertel im Tivoli: Wenn Freiberg von der Liebe träumt

Dass Stefanie Hertel singen kann, muss sie niemandem mehr beweisen. Doch schlummern in der Entertainerin noch mehr Talente. Diese präsentiert sie in einem turbulenten Theaterstück.

So einfach auf einen Stil festlegen, kann man Stefanie Hertel nicht. Ganz groß geworden ist sie mit volkstümlicher Musik, doch längst hat sie weitere musikalische Genres für sich erobert, vom Schlager zum Rock ‚n‘ Roll bis hin zur Country-Music. Dass sie auch schauspielern kann, ist eine relativ neue Facette an ihr. Meint man. „Ich habe...