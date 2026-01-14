Still ruhen die Baumaschinen am Erzengler in Brand-Erbisdorf: Wie weiter beim Mauerbau?

Freiberg
Im Sommer wurde das Wasser am beliebten Naturteich bei Freiberg abgelassen. Wie weit sind die Arbeiten am Erzengler Teich? Und wann wird wieder angestaut?
Wegen der Kälte der letzten Tage und Wochen ruhen derzeit die Bauarbeiten am Erzengler Teich in Brand-Erbisdorf. Wie die zuständige Landestalsperrenverwaltung (LTV) auf Nachfrage mitteilt, wurde die Sanierung der Tarrasmauer des Dammbauwerkes kurz vor Weihnachten beendet. Nun stehen noch Arbeiten an der Brüstungsmauer an.
