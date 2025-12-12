Straße in Freiberg nach sechs Monaten wieder befahrbar

Die Heinrich-Heine-Straße in Freiberg wurde am Freitagmorgen für den Verkehr freigegeben. Was bei der Sanierung alles gemacht wurde.

Die Heinrich-Heine-Straße in Freiberg ist seit Freitagmorgen wieder befahrbar. Das teilt die Stadtverwaltung Freiberg mit. Im Zuge der sechsmonatigen Sanierung wurden Fahrbahn, Bordsteine und Gehwege erneuert. Vorab erfolgten Arbeiten an Kabeltrassen und Gasleitungen. Die Maßnahmen wurden im Auftrag des Trinkwasserzweckverbandes und der...