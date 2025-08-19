Straßensperrung beim Großen Heimatfest von Rechenberg-Bienenmühle

Freiberg
Die Muldentalstraße bleibt am Wochenende dem Festtrubel vorbehalten. Hier gibt es Sonderparkplätze und so läuft die Umleitung.
Vom 21. bis 24. August feiert Rechenberg-Bienenmühle sein Großes Heimatfest. Deshalb bleibt der Festbereich auf der Muldentalstraße (S 185) in Rechenberg bis zum 26. August gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Für Linienbusse besteht bis Freitag, 16 Uhr, und dann wieder ab Montag, 6 Uhr, frei Fahrt.
