Streik bei Freiberger Brauerei

Seit Donnerstagmorgen streiken Beschäftigte des Freiberger Brauhauses. Sie fordern mehr Lohn. Sachsens SPD-Chef Henning Homann zeigt Solidarität mit den Arbeitern. Wie reagiert die Geschäftsführung?

Am Donnerstagmorgen sind Beschäftigte des Freiberger Brauhauses in den Streik getreten. Mit Transparenten, Fahnen, Trillerpfeifen und neongelben Westen mit der Aufschrift „Tarif gibt’s nur aktiv“ standen am Vormittag rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Werkstor.