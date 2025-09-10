Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Grünen-Kreischef Markus Scholz kann nun doch noch in den Kreistag nackrücken.
Grünen-Kreischef Markus Scholz kann nun doch noch in den Kreistag nackrücken. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Streit um Grünen-Mandat im Kreistag Mittelsachsen nach einem Jahr beendet
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In vier Sitzungen hat sich der Kreistag Mittelsachsen damit befasst, Landesdirektion und Verwaltungsgericht wurden gehört. Der Streit um das Mandat des Grünen-Kreisrats aus Burgstädt hat mehrere tausend Euro gekostet. Nun ist der Konflikt entschieden. Doch schwingt Unmut mit.

Der im Juni 2024 gewählte Grünen-Kreisrat Michael Seidel aus Burgstädt und der frühere mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer (ptl.) haben etwas gemeinsam: Beide hätten jetzt auch im neuen Kreistag sitzen können, verzichteten aber darauf. Während die Causa Neubauer mit dessen vorzeitigem Rücktritt und der Wahl des Nachfolgers längst...
