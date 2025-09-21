Streunersteinfest 2025 im Tierheim Freiberg: Handicap-Tiere suchen ein Zuhause

Im Freiberger Tierheim findet am Samstag ein Streunersteinfest statt. Besucher erhalten Einblicke hinter die Kulissen und erleben auch eine Tiershow.

Das neunte Streunersteinfest steigt am Samstag, 27. September, von 13 bis 16.30 Uhr im Freiberger Tierheim „Albert Schweitzer", Münzbachtal 129. Im Fokus stehen Tiere mit Handicap, die oft übersehen werden. Ein Beispiel ist Aras: Der Schäferhund-Mix liebt kurze Runden, seine Hüfte ist anfällig, mit passender Ernährung könnte er aber zum...