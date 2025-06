Stricknadeln klappern im Freiberger Kinopolis

Der Kinokomplex an der Chemnitzer Straße hatte am Montagabend eine Premiere im Programm: Erstmals lief das „Wollkino“. Wie ist der Auftakt bei den Besuchern angekommen?

Zum „Stricken im Kino“ hatte das Freiberger Kinopolis am Montagabend eingeladen. Zur Premiere für das Wollkino lief der Film „Der Pinguin meines Lebens“. Mit von der Partie war Simona König vom „Strickliesel“ in der Weingasse in Freiberg. Bei ihr konnten sich die Besucher beraten lassen und auch Strickutensilien kaufen.