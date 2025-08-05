Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Heinz Heiss
Freiberg
Stuttgarter Domkapellmeisterin gastiert in Freiberg
Von Freie Presse
Am Donnerstag, 7. August, 19.30 Uhr erklingen beide Silbermann-Orgeln im Freiberger Dom.

Freiberg.

Am Donnerstag, 7. August, 19.30 Uhr ist mit Lydia Schimmer die Domkapellmeisterin der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard zu Gast an den Silbermann-Orgeln des Freiberger Doms. Im Wechsel zwischen der kleinen und der großen Silbermann-Orgel erklingen Werke von Frescobaldi, Muffat, Bach, Buxtehude und eine zeitgenössische Komposition ihres Lehrers Jürgen Essl, die sich auf spielerische Weise mit barocken Formen auseinandersetzt. Lydia Schimmer studierte unter anderen in Stuttgart, Paris, Freiburg und Basel und ist regelmäßig auf Podien im In- und Ausland zu hören. Die Orgelkonzertreihe ist Teil des Programms „Europäische Domorganisten – Klangvolle Brücken im Zeichen der Kulturhauptstadt Europas“. Eintrittskarten für alle Konzerte kosten 10, ermäßigt 7 Euro. (fp) Foto: Heinz Heiss

