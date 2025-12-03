Syrischer Oberarzt am Kreiskrankenhaus Freiberg: Wollen Sie immer noch zurück in die alte Heimat, Herr Alturkmani?

Vor elf Monaten sorgte ein Artikel über den syrischen Arzt in der „Freien Presse“ bundesweit für großes Aufsehen. Über 700.000 Mal wurde er geklickt. Wie geht es Mohammad Alturkmani heute?

Mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht nimmt Mohammad Alturkmani Platz. Seit dem letzten Gespräch mit dem Mann aus Syrien, der seit 2016 in Freiberg lebt und ein Jahr zuvor seine vom Bürgerkrieg erschütterte Heimat verlassen hatte, sind knapp elf Monate vergangen. Zeit, in der sich viel veränderte. Vor allem in Syrien. Doch eines ist gleich...