MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Leitmotiv von Tacheles 2026 sind Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen sowie Personen, die sich mit jüdischer Kultur und Geschichte in Sachsen beschäftigen, abgebildet.
Auf dem Leitmotiv von Tacheles 2026 sind Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen sowie Personen, die sich mit jüdischer Kultur und Geschichte in Sachsen beschäftigen, abgebildet. Bild: Tacheles
Auf dem Leitmotiv von Tacheles 2026 sind Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen sowie Personen, die sich mit jüdischer Kultur und Geschichte in Sachsen beschäftigen, abgebildet.
Auf dem Leitmotiv von Tacheles 2026 sind Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen sowie Personen, die sich mit jüdischer Kultur und Geschichte in Sachsen beschäftigen, abgebildet. Bild: Tacheles
Freiberg
Tacheles zur jüdischen Kultur: Freiberg redet mit
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das sächsische Themenjahr zur jüdischen Kultur hat begonnen. 400 Veranstaltungen sind der jüdischen Kultur, Religion und Geschichte gewidmet. Den Auftakt in Mittelsachsen macht eine Buchlesung am 23. Januar.

Das sächsische Themenjahr zur jüdischen Kultur unter dem Motto „Tacheles 2026“ hat begonnen. Sachsenweit widmen sich rund 400 Veranstaltungen der jüdischen Kultur, Religion und Geschichte. Freiberg ist dabei und startet mit einer Buchlesung am 23. Januar, 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Kornhaus ins Themenjahr. Der Eintritt ist frei, eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
23.01.2026
1 min.
Kornhaus-Bibliothek feiert 150 Jahre mit „Tacheles“
Stadtbibliothek im Kornhaus: Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen steht bevor.
Zum Jubiläumsjahr gibt es in Freiberg vielfältige Veranstaltungen. Auftakt ist am 23. Januar mit „KZ Freiberg“, im Oktober folgt ein Lesefestival.
Farhard Salmanian
21.01.2026
1 min.
Holocaustgedenken 2026: Lesung zu KZ-Themen findet in Freiberg statt
In der Stadtbibliothek Freiberg ist eine Lesung zu KZ‑Außenlagern geplant.
Zum Holocaustgedenken erinnert eine Lesung in Freiberg an ein KZ‑Außenlager in der Region. Historiker Pascal Cziborra liest aus seinem Buch.
Farhard Salmanian
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel