Tacheles zur jüdischen Kultur: Freiberg redet mit

Freiberg
Das sächsische Themenjahr zur jüdischen Kultur hat begonnen. 400 Veranstaltungen sind der jüdischen Kultur, Religion und Geschichte gewidmet. Den Auftakt in Mittelsachsen macht eine Buchlesung am 23. Januar.
Das sächsische Themenjahr zur jüdischen Kultur unter dem Motto „Tacheles 2026“ hat begonnen. Sachsenweit widmen sich rund 400 Veranstaltungen der jüdischen Kultur, Religion und Geschichte. Freiberg ist dabei und startet mit einer Buchlesung am 23. Januar, 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Kornhaus ins Themenjahr. Der Eintritt ist frei, eine...
