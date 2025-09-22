Tafeln Mittweida, Döbeln und Freiberg: Wachsende Nachfrage trifft auf sinkende Spendenbereitschaft

Netzwerk-Chefin Anne Katrin Koch sieht die wachsende Not: Immer mehr wenden sich an die Tafeln, um über die Runden zu kommen. Da Spenden ausbleiben, musste die Hilfsorganisation handeln. In Mittweida legen Bedürftige für die Kiste inzwischen fünf Euro hin.

Einmal in der Woche kommt Daniela „einkaufen", wie sie sagt. Doch sie schlendert nicht durch die Gänge eines Supermarkts, sondern lässt sich eine Kiste geben. Diesmal sind darin etwas Obst und Gemüse, Nudeln, Konserven und sogar eine Tüte Chips. Außerdem sind ein Joghurt und einige Brötchen dabei. Daniela, die ihren richtigen Namen aus...