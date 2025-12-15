Talsperre Lichtenberg: 80-Jähriger baute einst für den Stausee – jetzt erlebt er die Sanierung

Als junger Maurer errichtete Jürgen Schadwinkel das Wohnheim für die Talsperrenarbeiter. Heute beobachtet der Freiberger, wie die leere Talsperre Lichtenberg für den Wiedereinstau fit gemacht wird.

Damals war die Talsperre eine Baustelle – heute ist sie es wieder. Der 80-jährige Freiberger Jürgen Schadwinkel radelt mit seinem E-Bike oft nach Lichtenberg im Erzgebirge. Denn der gebürtige Ostpreuße aus der Nähe von Königsberg war Ende der 1960er-Jahre als junger Maurer beim Talsperrenbau dabei. Mit einer Komplexbrigade aus Maurern und...