MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jürgen Schadwinkel aus Freiberg radelt oft zur Großbaustelle Talsperre Lichtenberg. Er hat einst das damalige Arbeiterwohnheim mit erbaut. Hier die Arbeiten an der Dammkrone.
Jürgen Schadwinkel aus Freiberg radelt oft zur Großbaustelle Talsperre Lichtenberg. Er hat einst das damalige Arbeiterwohnheim mit erbaut. Hier die Arbeiten an der Dammkrone. Bild: Eckhardt Mildner
Jürgen Schadwinkel aus Freiberg radelt oft zur Großbaustelle Talsperre Lichtenberg. Er hat einst das damalige Arbeiterwohnheim mit erbaut. Hier die Arbeiten an der Dammkrone.
Jürgen Schadwinkel aus Freiberg radelt oft zur Großbaustelle Talsperre Lichtenberg. Er hat einst das damalige Arbeiterwohnheim mit erbaut. Hier die Arbeiten an der Dammkrone. Bild: Eckhardt Mildner
 7 Bilder
Freiberg
Talsperre Lichtenberg: 80-Jähriger baute einst für den Stausee – jetzt erlebt er die Sanierung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als junger Maurer errichtete Jürgen Schadwinkel das Wohnheim für die Talsperrenarbeiter. Heute beobachtet der Freiberger, wie die leere Talsperre Lichtenberg für den Wiedereinstau fit gemacht wird.

Damals war die Talsperre eine Baustelle – heute ist sie es wieder. Der 80-jährige Freiberger Jürgen Schadwinkel radelt mit seinem E-Bike oft nach Lichtenberg im Erzgebirge. Denn der gebürtige Ostpreuße aus der Nähe von Königsberg war Ende der 1960er-Jahre als junger Maurer beim Talsperrenbau dabei. Mit einer Komplexbrigade aus Maurern und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
10:41 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 15.12.2025
 7 Bilder
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
26.06.2025
6 min.
Millionenprojekt Talsperre Lichtenberg im Erzgebirge: Sanierung des Turms beginnt jetzt
Der Entnahmeturm der Talsperre in Lichtenberg ist eingerüstet.
Seit Ende 2024 wird die Talsperre Lichtenberg instand gesetzt – rund 30 Millionen Euro sollen investiert werden. Inzwischen ist der Entnahmeturm eingerüstet. Wir zeigen 17 Fotos von den Arbeiten.
Heike Hubricht
16.05.2025
4 min.
Millionenprojekt im Erzgebirge: Überraschungen bei Sanierung der Talsperre Lichtenberg
Die Talsperre Lichtenberg im Erzgebirge wird derzeit komplett saniert, im Bild Antje Israel, Projektgruppenleiterin Stauanlagen.
Die Talsperre Lichtenberg wird seit Ende 2024 instand gesetzt. Die Arbeiten sollen Ende 2026 abgeschlossen sein. Ein Besuch auf der Großbaustelle.
Heike Hubricht
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel