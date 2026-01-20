MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Talstraße in St. Michaelis nur bedingt befahrbar
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Staatsstraße 206 wird in dem Brand-Erbisdorfer Stadtteil grundhaft ausgebaut.

Die Talstraße im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis ist gegenwärtig nur für Anlieger, Linienverkehr und Baufahrzeuge befahrbar. Die Staatsstraße 206, die von Brand-Erbisdorf in Richtung Oberschöna führt, wird seit September 2024 grundhaft ausgebaut. Bis März herrscht hier eine Winterpause. Für die Zeit, in der die Bauarbeiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
17:00 Uhr
4 min.
Ordnen Sie jetzt schon die Geschäfte für einen Nachfolger? - Der Langzeit-OB von Brand-Erbisdorf im Interview
Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf. Das Museum „Huthaus Einigkeit“ liegt ihm am Herzen.
Mit Martin Antonow spricht Reporterin Cornelia Schönberg darüber, was 2026 unbedingt passieren muss und was er in seiner Amtszeit noch reißen will. Zwei Sätze sagt er zu seinem Jagdunfall im Herbst.
Cornelia Schönberg
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel