Talstraße in St. Michaelis nur bedingt befahrbar

Freiberg
Die Staatsstraße 206 wird in dem Brand-Erbisdorfer Stadtteil grundhaft ausgebaut.
Die Talstraße im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis ist gegenwärtig nur für Anlieger, Linienverkehr und Baufahrzeuge befahrbar. Die Staatsstraße 206, die von Brand-Erbisdorf in Richtung Oberschöna führt, wird seit September 2024 grundhaft ausgebaut. Bis März herrscht hier eine Winterpause. Für die Zeit, in der die Bauarbeiten...
