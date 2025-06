Technischer Defekt legt Ampel in Freiberg lahm – Stadt äußert sich

Nach dem Ausfall einer Ampel an einer Kreuzung in Freiberg kam es zu mehreren Unfällen. Nun äußert sich das Tiefbauamt zur Verzögerung bei der Reparatur und möglichen Gründen für die Unfallserie.

Nach dem mehrtägigen Ausfall einer Ampel in Freiberg hat sich jetzt das städtische Tiefbauamt auf Anfrage der „Freien Presse“ zum Vorfall geäußert. Die Ursache war laut Stadt ein technischer Defekt in der Steuereinheit der Anlage an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße. Infolge des Fehlers schaltete...