Freiberg
Teilnehmerrekord bei Freiberger Fahrrad-Zickzack: Das sind die schönsten Bilder
Von Eva-Maria Hommel
So viele wie noch nie haben mitgemacht. Der jüngste Teilnehmer war vier, der älteste 87. Für 2026 steht der Termin schon fest.

Am Samstag startete auf dem Schlossplatz am Samstag der 12. Fahrrad-Zickzack, veranstaltet von „In Pulz“. Die Radbegeisterten fuhren zwölf Stationen von der Altstadt bis zur Reichen Zeche an, lösten Aufgaben, sammelten Punkte. Für die U 16 und für E-Bikes gab es eine gesonderte Wertung.
