Ein Teilabschnitt der Richard Beck Straße ist wieder freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Ein Teilabschnitt der Richard Beck Straße ist wieder freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Teilstück der Dr.-Richard-Beck-Straße in Freiberg ist wieder befahrbar
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach umfangreichen Bauarbeiten gibt es auf etwa 150 Metern wieder freie Fahrt.

Freiberg.

Etwa 150 Meter Anwohnerstraße sind seit Montag auf der Dr.-Richard-Beck-Straße in Freiberg wieder befahrbar. Nach knapp sechs Monaten Bauzeit ist das sanierte Teilstück zwischen Karl-Günzel-Straße und Joliot-Curie-Straße wieder freigegeben worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Es seien Fahrbahn- und Gehwege vom Tiefbauamt neu gebaut worden. Die Freiberger Abwasserbeseitigung ersetzte zudem die Schmutz- und Regenwasserkanäle, der Wasserzweckverband Freiberg erneuerte die Trinkwasserleitungen und die Freiberger Stromversorgung kümmerte sich um die Stromleitungen. Die Kosten für Fahrbahn- und Gehwegebau wurden zum Teil von den Versorgern mitgetragen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf über eine Million Euro. (kru)

