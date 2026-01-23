MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Per Laserpistole (Beispielfoto) wurde das Tempo auf der B 101 in Großschirma kontrolliert.
Per Laserpistole (Beispielfoto) wurde das Tempo auf der B 101 in Großschirma kontrolliert. Bild: Karmann/dpa
Per Laserpistole (Beispielfoto) wurde das Tempo auf der B 101 in Großschirma kontrolliert.
Per Laserpistole (Beispielfoto) wurde das Tempo auf der B 101 in Großschirma kontrolliert. Bild: Karmann/dpa
Freiberg
Tempokontrolle auf der B 101 in Großschirma: 31 Verstöße in sechseinhalb Stunden
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle im Tempo-30-Bereich auf der B 101 in Großschirma erwartet sechs Fahrer ein Bußgeldverfahren.

Eine Tempokontrolle wurde auf der B 101 in Großschirma am Sonntag, dem 18. Januar 2026, durchgeführt. Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz überwachte den Verkehr auf der Bundesstraße in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr im Tempo-30-Bereich. Autofahrern zufolge kam dabei eine Laserpistole zum Einsatz. Laut Polizei wurden sechs Bußgeldverfahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
06.01.2026
1 min.
Crash in Großschirma: Zwei Autos, 17.500 Euro Schaden
In Großschirma kollidierten am Montag ein VW und ein Skoda.
In Großschirma sind an einer Grundstücksausfahrt an der Hauptstraße ein VW und ein Skoda zusammengestoßen. Was ist passiert?
Holk Dohle
19.12.2025
1 min.
Unfall auf B 101 bei Großschirma: Renault-Transporter rammt Leitplanken
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt.
Der 38-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zur Kollision mit mehreren Verkehrsleiteinrichtungen kam, ist noch unklar.
Holk Dohle
Mehr Artikel