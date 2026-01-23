Tempokontrolle auf der B 101 in Großschirma: 31 Verstöße in sechseinhalb Stunden

Freiberg
Nach einer Geschwindigkeitskontrolle im Tempo-30-Bereich auf der B 101 in Großschirma erwartet sechs Fahrer ein Bußgeldverfahren.
Eine Tempokontrolle wurde auf der B 101 in Großschirma am Sonntag, dem 18. Januar 2026, durchgeführt. Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz überwachte den Verkehr auf der Bundesstraße in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr im Tempo-30-Bereich. Autofahrern zufolge kam dabei eine Laserpistole zum Einsatz. Laut Polizei wurden sechs Bußgeldverfahren...
