Tharandt: Naturmarkt mit Steinpilzchampignons am 21. März

Freiberg
Frühling auf dem Markt: In Tharandt startet der Naturmarkt mit Pilzen, Backwaren und Spezialitäten. Auch Saatgut ist dabei.
Der Naturmarkt Tharandter Wald findet am Samstag, 21. März, von 9 bis 13 Uhr in Tharandt statt. Wie die Veranstalter mitteilten, ist der Parkplatz an der Pienner Straße 1 unterhalb der Bergkirche am Weißeritzufer Standort des Marktes. Aushängeschild ist der Bauernhof Büttner mit Steinpilzchampignons aus Blankenstein, gewachsen auf Stroh und...
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