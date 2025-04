Theater Freiberg: „Carmen“ tanzt ein letztes Mal durchs Leben

Mit einer zusätzlichen Vorstellung verabschiedet sich die Inszenierung am Freitag vom Freiberger Spielplan.

Freiberg.

Mit einer zusätzlichen letzten Vorstellung am Freitag, dem 4. April um 19 Uhr verabschiedet sich Bizets „Carmen“ in der Inszenierung von Judica Semler vom Spielplan des Theaters in Freiberg. Die musikalische Leitung hat José Luis Gutiérrez.

Zur Ankündigung heißt es: Carmen tanzt durchs Leben, Armut und Unterdrückung können ihrem Temperament nichts anhaben. Als sie auf den Soldaten Don José trifft, ziehen sich die Gegensätze an: Ihr erscheint sein geregeltes Leben zunächst attraktiv, für ihn verkörpert sie eine Verlockung, die er bisher immer abgewehrt hat. Da José sich aus seiner Welt nicht zu lösen vermag, wendet sich Carmen dem charismatischen Torero Escamillo zu - aber José kann nicht von Carmen lassen ... (fp)