Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen. Bild: Elke Hussel
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte

Ein Sommertag im Zeichen von Kultur und Begegnung: Der Förderverein des Freiberger Theaters begab sich auf eine besondere Reise. Ziel war Schloss Weesenstein – jener faszinierende Bau zwischen Felsen und Müglitz, der Könige beherbergte, Kriege überstand und heute als Perle sächsischer Schlösser gilt. Für die Vereinsmitglieder war es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
09.09.2025
2 min.
Am 10. September landet „Sputnik“ im Salon der Freiberger Stadtwirtschaft
Nikita Afanasjew wird am 10. September in Freiberg lesen.
Mit „Sputnik“ schickt Nikita Afanasjew sein Alter Ego Leo Puschkin in die Berliner Medienwelt – zwischen Ost und West, Wodka und Witz. Eine Lesung voller Tiefe, Tempo und Komik.
Elke Hussel
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
03.09.2025
3 min.
Wandertag auf dem Silberweg durch Freiberg mit Buch und Wanderschuhen
Team „Wandertag“ auf Tour über den Freiberger Skulpturenweg: Dank der aufgesetzten Ohren waren die Teilnehmer gut sichtbar.
Die neue Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, Julia Meyer, hatte eine besondere Idee: Auf dem Silberweg wurde der Ausflug des Bibliotheksteams zur lebendigen Geschichtsstunde.
FP
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel