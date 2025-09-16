Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein

Freiberg
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Ein Sommertag im Zeichen von Kultur und Begegnung: Der Förderverein des Freiberger Theaters begab sich auf eine besondere Reise. Ziel war Schloss Weesenstein – jener faszinierende Bau zwischen Felsen und Müglitz, der Könige beherbergte, Kriege überstand und heute als Perle sächsischer Schlösser gilt. Für die Vereinsmitglieder war es...
