Theaterstart mit sprudelndem Füllhorn: Freiberg feiert fulminant die neue Spielzeit

Von Walzer für Babys bis Operette, von Don Giovanni bis Musical – Freiberg startet die neue Theatersaison mit Vielstimmigkeit und Überraschungen.

Die neue Spielzeit startet fulminant. Vom Walzerkonzert für Babys bis zum Operettenabend ist für alle etwas dabei. Musiktheater prägt das Programm:“ Cabaret“ und „Die drei Musketiere“ setzen Freibergs Weg zur Musicalhochburg fort. „Don Giovanni“ und „ Hänsel und Gretel“ werden wiederaufgenommen. Daneben stehen u. a. „Der...