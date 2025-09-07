Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Elke Hussel
Bild: Elke Hussel
 8 Bilder
Freiberg
Theaterstart mit sprudelndem Füllhorn: Freiberg feiert fulminant die neue Spielzeit
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Walzer für Babys bis Operette, von Don Giovanni bis Musical – Freiberg startet die neue Theatersaison mit Vielstimmigkeit und Überraschungen.

Die neue Spielzeit startet fulminant. Vom Walzerkonzert für Babys bis zum Operettenabend ist für alle etwas dabei. Musiktheater prägt das Programm:“ Cabaret“ und „Die drei Musketiere“ setzen Freibergs Weg zur Musicalhochburg fort. „Don Giovanni“ und „ Hänsel und Gretel“ werden wiederaufgenommen. Daneben stehen u. a. „Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
01.09.2025
2 min.
Spiel und Spaß für Familien in der Terra Mineralia in Freiberg
Andrea Riedel und Christina Seifert strahlen vor Freude, als die Terra Mineralia das Siegel „fair family“ erhält.
Eckardt Mildner
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
20.08.2025
2 min.
Fleischerei Gelbrich in der Freiberger Altstadt: Schuttberge, wo die alte Räucherei stand
Neben der Alten Mensa in Freiberg lässt Großvermieter SWG Freiberg leerstehende Räume abreißen. Welche Pläne gibt es für den angrenzenden Komplex?
Mathias Herrmann, Steffen Jankowski
Mehr Artikel