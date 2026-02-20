MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Zarbock ist neuer Werkleiter der Siltronic AG in Freiberg.
Thomas Zarbock ist neuer Werkleiter der Siltronic AG in Freiberg. Bild: Detlev Müller/Siltronic AG
Thomas Zarbock ist neuer Werkleiter der Siltronic AG in Freiberg.
Thomas Zarbock ist neuer Werkleiter der Siltronic AG in Freiberg. Bild: Detlev Müller/Siltronic AG
Freiberg
Thomas Zarbock übernimmt: Neuer Chef im Freiberger Werk der Siltronic AG
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 52-Jährige löst Dr. Christian Heedt ab, der die Waferproduktion in der Silberstadt mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat. Ziel ist, Know-how am Standort zu erhalten.

Das Freiberger Werk der Siltronic AG hat einen neuen Chef. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat Thomas Zarbock die Nachfolge von Dr. Christian Heedt als Werkleiter angetreten. Zarbock sei studierter Wirtschaftsingenieur und bringe langjährige und umfassende Erfahrung aus der Halbleiterindustrie mit. „Ich habe hier eine tolle Mannschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Messe „Karriere-Start 2026“: Drei Berufe mit Zukunft aus Freiberg
Jobs mit Zukunft: Dazu zählen bei der Siltronic und bei der Freiberger Compound Materials die Produktionstechnologen.
Bei der Messe „Karriere-Start“ in Dresden sind Freiberger Unternehmen stark vertreten. Welche zukunftsorientierten Berufe stehen bei ihnen im Mittelpunkt?
Jan Leißner
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
03.02.2026
2 min.
Chipzulieferer Siltronic sieht schwieriges Geschäftsumfeld
An seinem Standort im sächsischen Freiberg fertigt der Halbleiter-Hersteller Siltronic sogenannte Wafer für die Chipindustrie. (Symbolbild)
Nach tristem Jahr und Werkschließung gibt der Halbleiter-Hersteller keine Prognose fürs laufende Jahr ab. Siltronic kämpft mit Preisdruck und negativen Wechselkursen.
Mehr Artikel