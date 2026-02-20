Thomas Zarbock übernimmt: Neuer Chef im Freiberger Werk der Siltronic AG

Freiberg
Der 52-Jährige löst Dr. Christian Heedt ab, der die Waferproduktion in der Silberstadt mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat. Ziel ist, Know-how am Standort zu erhalten.
Das Freiberger Werk der Siltronic AG hat einen neuen Chef. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat Thomas Zarbock die Nachfolge von Dr. Christian Heedt als Werkleiter angetreten. Zarbock sei studierter Wirtschaftsingenieur und bringe langjährige und umfassende Erfahrung aus der Halbleiterindustrie mit. „Ich habe hier eine tolle Mannschaft...
