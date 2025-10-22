Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im August brannte dieses Haus in Freiberg aus. Nun gab es eine Verhandlung.
Im August brannte dieses Haus in Freiberg aus. Nun gab es eine Verhandlung. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Im August brannte dieses Haus in Freiberg aus. Nun gab es eine Verhandlung.
Im August brannte dieses Haus in Freiberg aus. Nun gab es eine Verhandlung. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Tiefpunkt eines Familiendramas: Brandstiftung in Freiberg vor dem Berufungsgericht
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Haus abgebrannt, eine Familie hoffnungslos. Nachdem ein Mann bereits vom Amtsgericht Chemnitz verurteilt worden war, ging er in Berufung. Sollten alle die Qualen noch einmal durchleben?

Es war der vorläufige Tiefpunkt eines schon Jahre andauernden Familiendramas: In der Nacht zum 25. August 2024 zündete ein damals 45 Jahre alter Mann das Haus seiner Mutter in Freiberg an, in dem neben der Mutter auch die Schwester und ein weiterer Mieter lebten. Die Wohnung der Schwester brannte dabei völlig aus, im gesamten Gebäude entstand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf im Prozess um tödlichen Unfall am Freiberger Tierheim
An der Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die getötete Frau.
Ein erster Termin im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall im Mai war geplatzt. Das Landgericht Chemnitz will nun am Donnerstag über die Berufung der Angeklagten verhandeln.
Steffen Jankowski
17:30 Uhr
4 min.
Tödlicher Unfall am Tierheim Freiberg: Prozess schon wieder geplatzt
Gegen diesen Baum an der Straße Münzbachtal zwischen Freiberg und Großschirma war am 30. Januar 2023 eine damals 42-jährige Fußgängerin von einem Auto geschleudert worden. Die Mitarbeiterin des Tierheims erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.
Der schockierende Fall von Fahrerflucht mit Todesfolge hat über Freiberg hinaus große Betroffenheit ausgelöst. Im August 2024 wurde die Unfallfahrerin verurteilt. Die Berufung zieht sich. Was ist es diesmal?
Cornelia Schönberg
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel