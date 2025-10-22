Tiefpunkt eines Familiendramas: Brandstiftung in Freiberg vor dem Berufungsgericht

Freiberg
Ein Haus abgebrannt, eine Familie hoffnungslos. Nachdem ein Mann bereits vom Amtsgericht Chemnitz verurteilt worden war, ging er in Berufung. Sollten alle die Qualen noch einmal durchleben?
Es war der vorläufige Tiefpunkt eines schon Jahre andauernden Familiendramas: In der Nacht zum 25. August 2024 zündete ein damals 45 Jahre alter Mann das Haus seiner Mutter in Freiberg an, in dem neben der Mutter auch die Schwester und ein weiterer Mieter lebten. Die Wohnung der Schwester brannte dabei völlig aus, im gesamten Gebäude entstand...
