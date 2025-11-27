Tierpark Freiberg steht vor personellem Umbruch: Nachfolger für Leiter und Zootierpfleger gesucht

Langzeit-Chef Peter Heinrich vom Freiberger Tierpark hört auf, fünf Personen haben sich um seine Nachfolge beworben – und 38 weitere hoffen auf einen Job bei den Tieren.

Der langjährige Tierparkchef Peter Heinrich verabschiedet sich aus dem Freiberger Tierpark: Sein Arbeitsverhältnis endet im nächsten Jahr altersbedingt, die Stadt sucht deshalb eine Nachfolge. Für die Leitung des kleinen Zoos an der Chemnitzer Straße ist die Ausschreibung inzwischen beendet. „Bis zum 20. November gingen fünf Bewerbungen...