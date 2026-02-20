Tierschutz in Mulda: Hortkinder lernen, was Katzen brauchen – und spenden Geld

Freiberg
Zum Martinstag sammelten die Kinder des Naturhortes Mulda 390 Euro. Das Geld geht an den Tierschutzverein Mulda/Zethau, das Freiberger Tierheim und eine Muldaerin, die sich im Tierschutz engagiert.
Erst ein kurzer Blick in die Runde, dann die Frage: „Wer von euch hat ein Haustier?“ Im Naturhort Mulda schießen an diesem Vormittag in den Winterferien fast überall die Hände nach oben. Alina Partzsch vom Tierschutzverein „Tierfreunde Hoffnung auf Leben“ Mulda/Zethau ist erstmals zu Gast.
