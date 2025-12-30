Tipps vom Chirurgen aus Freiberg zur Silvesternacht: Wie vermeidet man Verbrennungen bei Kindern?

Immer wieder gibt es Verletzungen in der Silvesternacht. Nicht selten sind Kinder betroffen. Verbrennungen oder schwerere Verletzungen können aber meist vermieden werden.

Jedes Jahr am 7. Dezember findet der Tag des brandverletzten Kindes statt. „Dieses Datum ist natürlich kein Zufall“, sagt der Chirurg Mahmood Alhaj Ali, der am Kreiskrankenhaus Freiberg tätig ist. „Denn nur kurz darauf ist ja Silvester.“ Die Verletzungen, die rund um diesen Tag auftreten, sind zahlreich und nicht selten sehr schwer....