Tod eines Kindes: Landgericht hat über Berufung im Freiberger Arztprozess entschieden

Ein Mediziner wehrt sich gegen seine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung eines Kindes. Der Junge war 2017 tagelang in einer Klinik nicht ausreichend behandelt worden. Jetzt gibt es ein Urteil.

Der Prozess um den Tod eines siebenjährigen Jungen im Mai 2017 ist am 4. Februar dieses Jahres am Landgericht Chemnitz fortgesetzt worden. In dem Verfahren hatte sich ein Mediziner aus Mittelsachsen gegen seine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung gewehrt. Am frühen Nachmittag fällte eine Strafkammer in Chemnitz ihr Urteil.