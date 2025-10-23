Tödlicher Unfall am Tierheim Freiberg: Prozess schon wieder geplatzt

Der schockierende Fall von Fahrerflucht mit Todesfolge hat über Freiberg hinaus große Betroffenheit ausgelöst. Im August 2024 wurde die Unfallfahrerin verurteilt. Die Berufung zieht sich. Was ist es diesmal?

Fast drei Jahre ist der Unfall her, aber er lässt die Familie nicht los: Die Angehörigen von Nancy S. saßen am Donnerstag zum wiederholten Mal im Sitzungssaal des Landgerichtes Chemnitz. Sie hoffen, dass endlich der Prozess gegen die Frau endet, die ihre Tochter Nancy angefahren und schwer verletzt zurückgelassen hat.