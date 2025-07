Tödlicher Unfall in Brand-Erbisdorf: Kind stirbt nach Sturz mit dem Fahrrad

Ein siebenjähriger Junge wurde am Samstag in St. Michaelis bei einem Unfall verletzt. Er wurde in eine Klinik geflogen, wo er kurz darauf verstarb.

Bei einem tragischen Unfall am Samstag gegen 9 Uhr in St. Michaelis, Stadt Brand-Erbisdorf, hat ein siebenjähriger Junge tödliche Verletzungen erlitten. Das teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.