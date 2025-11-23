Tourauftakt: Toni Krahl rockt das ausverkaufte Tivoli Freiberg

Freiberg
Rocklegende Toni Krahl begeisterte am Samstag im ausverkauften Freiberger Tivoli. Ein Abend voller Ostrock-Nostalgie, aber auch mit neuen Songs.
Ein Ostrocker, neue Songs und eine klare Friedensbotschaft: Beim Tourauftakt von Toni Krahl und seinen Kings vom Prenzlauer Berg hat das Freiberger Tivoli gebebt. Im restlos ausverkauften Saal eröffnete der 75-jährige Kultmusiker mit „Phönix“ und „King vom Prenzlauer Berg“, später folgten City-Klassiker wie „Casablanca“ und „Am...
