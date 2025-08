Trabant-Treffen in Nossen: Wo der Duft von Zweitakt-Abgasen die Herzen höher schlagen lässt

Rund 400 Fahrzeuge der Marke Trabant kamen zum Treffen in Nossen. Darunter viele klassische und weiterentwickelte Modelle.

Ein Knattern und der unverkennbare Geruch von Zweitakt-Abgasen zogen am Wochenende hunderte Liebhaber des legendären „Rennpappen“ nach Nossen. Rund 400 Fahrzeuge versammelten sich hier zum Trabant-Treffen, das einmal mehr bewies: Der Trabant ist längst vom Alltagsauto zum absoluten Kultfahrzeug aufgestiegen. Die Fans reisten von weit her an,...