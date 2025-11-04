Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trauer und Enttäuschung: Bewährung für Fahrerin nach tödlichem Unfall nahe dem Freiberger Tierheim

Die Angeklagte muss nun doch nicht ins Gefängnis. Dies war das Ergebnis der Berufungsverhandlung am Chemnitzer Landgericht.
Die Angeklagte muss nun doch nicht ins Gefängnis. Dies war das Ergebnis der Berufungsverhandlung am Chemnitzer Landgericht.
Freiberg
Trauer und Enttäuschung: Bewährung für Fahrerin nach tödlichem Unfall nahe dem Freiberger Tierheim
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Berufungskammer in Chemnitz setzt die Haftstrafe zur Bewährung aus. Die Hinterbliebenen sind erschüttert. Welche Gründe führten zu dieser Entscheidung?

Sichtlich enttäuscht und erschöpft haben die Hinterbliebenen einer 42-jährigen Frau, die am 30. Januar 2023 bei einem Verkehrsunfall in Freiberg getötet worden war, am Dienstagabend das Landgericht Chemnitz verlassen. Nach rund vierstündiger Verhandlung hatte die Berufungskammer unter Vorsitz von Richter Stefan Buck entschieden: Die...
