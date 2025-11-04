Trauer und Enttäuschung: Bewährung für Fahrerin nach tödlichem Unfall nahe dem Freiberger Tierheim

Freiberg
Die Berufungskammer in Chemnitz setzt die Haftstrafe zur Bewährung aus. Die Hinterbliebenen sind erschüttert. Welche Gründe führten zu dieser Entscheidung?
Sichtlich enttäuscht und erschöpft haben die Hinterbliebenen einer 42-jährigen Frau, die am 30. Januar 2023 bei einem Verkehrsunfall in Freiberg getötet worden war, am Dienstagabend das Landgericht Chemnitz verlassen. Nach rund vierstündiger Verhandlung hatte die Berufungskammer unter Vorsitz von Richter Stefan Buck entschieden: Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.