Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: MARCEL SCHLENKRICH
Bild: MARCEL SCHLENKRICH
Freiberg
Travestie-Show gastiert im Tivoli in Freiberg
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Show „Zauber der Travestie“ ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Bergstadt.

Freiberg.

Verzaubern, unterhalten und überraschen wollen die Protagonisten der Show „Zauber der Travestie – Fräulein Luise und ihr Ensemble“ am Donnerstag ab 20 Uhr im Freiberger Tivoli. Wie schon in den Vorjahren geht es am Donnerstag nach dem Buß- und Bettag wieder in die Vollen. „Mal heftig, mal mit Herz und das alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen“. Wer den Überblick behält, kann nachzählen und vergleichen: Im Vorjahr waren sieben Künstler in der Show aktiv. Versprochen wird „eine Show, in der Sie mitmachen, tanzen und singen können“. Vorgewarnt wird mit einem Augenzwinkern: „Allen Gästen und vor allem den Herren schon jetzt toi toi toi“. Karten kosten etwa 35 bis 40 Euro. (kru) Foto: Marcel Schlenkrich/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
11.11.2025
1 min.
Simuliertes Zugunglück: Retter üben bei der FEG in Freiberg
Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Freiberger Eisenbahngesellschaft probten den Ernstfall. Sie mussten sich zeitgleich um viele „Verletzte“ kümmern.
Konrad Rüdiger
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
17.11.2025
1 min.
Gewandhaus: Schokolade als i-Tüpfelchen aufs Konzert
Christina Rommel gastiert am Mittwoch im Gewandhaus. Ein Chocolatier wird auch auf der Bühne erwartet.
Konrad Rüdiger
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
Mehr Artikel