Travestie-Show gastiert im Tivoli in Freiberg

Die Show „Zauber der Travestie“ ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Bergstadt.
Verzaubern, unterhalten und überraschen wollen die Protagonisten der Show „Zauber der Travestie – Fräulein Luise und ihr Ensemble“ am Donnerstag ab 20 Uhr im Freiberger Tivoli. Wie schon in den Vorjahren geht es am Donnerstag nach dem Buß- und Bettag wieder in die Vollen. „Mal heftig, mal mit Herz und das alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen“. Wer den Überblick behält, kann nachzählen und vergleichen: Im Vorjahr waren sieben Künstler in der Show aktiv. Versprochen wird „eine Show, in der Sie mitmachen, tanzen und singen können“. Vorgewarnt wird mit einem Augenzwinkern: „Allen Gästen und vor allem den Herren schon jetzt toi toi toi“. Karten kosten etwa 35 bis 40 Euro. (kru)