True Crime im Erzgebirge: Gabi Thieme stellt neues Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“ in Freiberg vor

Freiberg
Die ehemalige Gerichtsreporterin Gabi Thieme hat mit ihrem neuen True-Crime-Buch zwei aufsehenerregende Geschichten aufgeschrieben. Jetzt stellt sie das Buch in Freiberg vor.
Wahre Kriminalfälle, die das Erzgebirge über Jahrzehnte bewegten, stehen im Mittelpunkt einer Lesung der Journalistin Gabi Thieme. Am 11. September um 19 Uhr stellt sie in der Stadtbibliothek Freiberg ihr neues True-Crime-Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“ vor.
