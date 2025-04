TU Bergakademie Freiberg hat eine neue Partneruniversität in Taiwan

Geotechnik-Studentin Jona Wabner ist die erste, die die neuen Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt nutzt. Sie wechselt in eine Millionenstadt.

Freiberg.

Seit dem Sommer 2024 hat die TU Bergakademie Freiberg eine neue Partneruniversität in Taiwan, das College of Engineering der National Taiwan University (NTU). Geotechnik-Studentin Jona Wabner ist nun die erste, die die neuen Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt nutzt, teilte die TU mit. Sie tausche in den kommenden Monaten das kleine Freiberg gegen die Millionenstadt Taipeh. Neben der NTU bestehe ein Austauschprogramm mit der National Chung Hsing University Taiwan und der TU Bergakademie. Bis zu drei Studierende jährlich würden diese Möglichkeit bisher nutzen. Von der neuen Kooperation könnten künftig bis zu vier Studierende der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau pro Jahr profitieren. (fp)