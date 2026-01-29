TU Bergakademie Freiberg ist beliebteste kleine Universität in Deutschland

Studierende wählen die TU Bergakademie Freiberg auf Platz 1 der kleinen Universitäten und verleihen ihr den StudyCheck Award 2026. Professorin Swanhild Bernstein erklärt, woran das liegt.

Studierende haben die TU Bergakademie Freiberg zur beliebtesten kleinen Universität Deutschlands gewählt. Im Ranking der Hochschulen mit unter 5000 Studierenden erreichte sie Platz 1 und erhielt den „StudyCheck Award 2026", wie die TU Bergakademie Freiberg mitteilte. Grundlage ist eine Auswertung des Vergleichsportals StudyCheck, die auf...