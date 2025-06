Ü30-Party zu den Freiberger Sommernächten: Gäste feiern bis in die Puppen

Zur Ü30-Party im Freiberger Schlosshof tanzen rund 1000 Gäste. DJ Fire Entertainment und DJ Yve‘Ree sorgten für Stimmung.

Stimmung und gute Laune: Die Ü30-Party zu Beginn der Freiberger Sommernächte 2025 am Samstagabend ist ein voller Erfolg gewesen. Rund 1000 Gäste feierten bis in die Puppen, die letzten Tanzfreunde verließen den Schlosshof am Sonntag gegen 2 Uhr. Am Freitagabend waren die beliebten Sommernächte bereits mit Open-Air-Kino gestartet. Der Kultfilm...