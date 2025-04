Überfall in Freiberg: Maskierter bedroht 18-Jährigen mit Messer und verlangt Geld

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Hat jemand die Tat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Bahnunterführung Nähe Johannisstraße beobachtet?

Freiberg.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Bahnunterführung in der Nähe der Johannisstraße in Freiberg von einem maskierten Mann überfallen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe der Täter dem jungen Mann ein Messer vorgehalten und Geld von ihm verlangt. Aus Angst habe der 18-Jährige dem Angreifer eine zweistellige Summe übergeben. Danach flüchtete das Opfer und rief die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen. Der Tatverdächtige wird demnach wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, sportlich-muskulöse Gestalt, sprach mit Akzent und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Sturmhaube, dunkelblauen Jeans und hellen Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiberg unter Telefon 03731 700 entgegen. (fp)