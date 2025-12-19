Unfall auf B 101 bei Großschirma: Renault-Transporter rammt Leitplanken

Der 38-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zur Kollision mit mehreren Verkehrsleiteinrichtungen kam, ist noch unklar.

Der 38-jährige Fahrer eines Renault-Transporters ist am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 101 bei Großschirma verunglückt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der B 101 aus Richtung Freiberg in Richtung Siebenlehn unterwegs, so ein Polizeisprecher zum Unfallhergang. Auf Höhe der...