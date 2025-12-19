MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt.
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt.
Ein Renault-Transporter ist am Donnerstagabend auf der B 101 verunglückt. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Freiberg
Unfall auf B 101 bei Großschirma: Renault-Transporter rammt Leitplanken
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 38-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zur Kollision mit mehreren Verkehrsleiteinrichtungen kam, ist noch unklar.

Der 38-jährige Fahrer eines Renault-Transporters ist am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 101 bei Großschirma verunglückt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der B 101 aus Richtung Freiberg in Richtung Siebenlehn unterwegs, so ein Polizeisprecher zum Unfallhergang. Auf Höhe der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
03.12.2025
2 min.
Schwerer Verkehrsunfall in Großschirma: Opel-Fahrerin stirbt nach Kollision mit Lkw
Am Mittwochvormittag ist es auf der Bundesstraße 101 in Großschirma zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine 87-jährige Autofahrerin verstarb.
Tragisches Unglück auf der B 101: Ein Audi und ein Opel kollidierten. Eine Fahrerin starb trotz Reanimation.
Roland Halkasch
14:20 Uhr
1 min.
Schwerer Unfall in Hartha: Citroën kracht in abbiegenden Audi
Der Fahrer dieses Autos erlitt schwere Verletzungen.
Ein schwerer Unfall auf der S 36 führte am Mittwoch zu erheblichem Sachschaden. Beide Fahrer wurden verletzt. Warum endete das Überholmanöver in einer Kollision?
Holk Dohle
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel