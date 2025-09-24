Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 173 in Freiberg.
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 173 in Freiberg. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 173 in Freiberg.
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 173 in Freiberg. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Freiberg
Unfall auf B 173 in Freiberg: Mopedfahrer (16) verletzt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Chemnitzer Straße in Freiberg. Was war geschehen?

Ein Unfall hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der Chemnitzer Straße (B 173) in Freiberg ereignet. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Demnach war gegen 17.15 Uhr ein 68-jähriger Opelfahrer auf der Chemnitzer Straße in Richtung Oberschöna/Chemnitz unterwegs. Weil die Ampel in Höhe der Brückenstraße auf Rot...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
1 min.
Unfall auf der B 101 in Großhartmannsdorf: Fahrer leicht verletzt
Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdof.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdorf. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.
Heike Hubricht
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
22.09.2025
1 min.
Abbiegefehler: Unfall auf der B 173 in Freiberg
Update
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg.
Am Montagnachmittag kam es auf der Chemnitzer Straße in Freiberg zu einem schweren Unfall. Verkehrsteilnehmer mussten sich andere Wege suchen.
Heike Hubricht
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel