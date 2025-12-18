Unfall auf der B 173 bei Niederschöna: Drei Fahrzeuge kollidieren – Bundesstraße gesperrt

Freiberg
Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 173 bei Niederschöna zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der B173 kurz vor dem Ortseingangsschild von Niederschöna, aus Richtung Freiberg kommend.
