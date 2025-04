Unfall auf der B 173 zwischen Oberschöna und Freiberg: 20-Jähriger wird ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Unfall war die Bundesstraße am Samstag zeitweise voll gesperrt.

Am Samstagabend, 22. März, gegen 18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 173. Die Unfallstelle lag zwischen Oberschöna und Freiberg. Ein 20-jähriger Fahrer eines PKW Skoda war zu der Zeit in Richtung Freiberg unterwegs. Dann kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Warum der junge Mann von...