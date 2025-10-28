Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei in Freiberg gerufen worden.
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei in Freiberg gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei in Freiberg gerufen worden.
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei in Freiberg gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Freiberg
Unfall in Freiberg: Jugendlicher schwer verletzt
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 65-jähriger VW-Fahrer übersieht einen 17-jährigen Motorradfahrer in Freiberg. Der Zusammenstoß hatte ernste Folgen. Was steckt dahinter?

Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Der 65-jährige Fahrer eines Pkw VW war am frühen Montagabend gegen 17.35 Uhr auf der Anton-Günther-Straße unterwegs und nach links auf die B 173 abgebogen. Dabei übersah er offenbar den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
10.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall bei Markneukirchen
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Markneukirchen gerufen worden.
In der Nähe von Markneukirchen kippte ein Auto nach einem Fahrfehler um. Die Fahrerin musste aus dem Wrack befreit werden.
Babette Philipp
22.09.2025
1 min.
Alkoholfahrt in Freiberg endet mit Unfall
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Freiberg gerufen worden.
In Freiberg verursachte ein Radfahrer mit 1,52 Promille einen Unfall. Die Höhe des Schadens: 3000 Euro.
Babette Philipp
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel