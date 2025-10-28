Unfall in Freiberg: Jugendlicher schwer verletzt

Ein 65-jähriger VW-Fahrer übersieht einen 17-jährigen Motorradfahrer in Freiberg. Der Zusammenstoß hatte ernste Folgen. Was steckt dahinter?

Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Der 65-jährige Fahrer eines Pkw VW war am frühen Montagabend gegen 17.35 Uhr auf der Anton-Günther-Straße unterwegs und nach links auf die B 173 abgebogen. Dabei übersah er offenbar den...