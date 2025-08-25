Unfall in Freiberg: Pkw prallt gegen Baum

Freiberg
In Freiberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Doch das ist nicht alles.
Bei einem Unfall in Freiberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Das hat sich laut Polizei zugetragen: Ein Pkw Renault war am Sonntag gegen 10.20 Uhr in der Frauensteiner Straße unterwegs. Ungefähr 100 Meter vor der Ortslage Zug kam das Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Danach geriet der...
